Non avete idea di dove andare a festeggiare il 31 dicembre in compagnia dei vostri amici? Ecco una breve guida per i ritardatari con irresistibili proposte in Italia e non solo, per festeggiare il nuovo anno e ripartire con il piede giusto Lugano, tra luci ed eventi in piazza. Il fascino immediato di Lugano, la più grande città del Canton Ticino è nella sua eleganza e regalità. Gironzolare lungo strade tranquille, inserite in un paesaggio incantevole tra lago e montagna, è un’esperienza d’altri tempi. Ma qui, il bello è godersi le giornate, scoprendo boutique alla moda, fermandosi per un caffè in uno dei tanti bar graziosi, tra palazzi storici e piazze pedonali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Capodanno 2026, 10 destinazioni last minute per chi non ha ancora deciso cosa fare: dall’Aqua dome in Tirolo alla fiaccolata in Valle d’Aosta, la nostra guida

