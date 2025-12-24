Capodanno 2026 10 destinazioni last minute per chi non ha ancora deciso cosa fare | dall’Aqua dome in Tirolo alla fiaccolata in Valle d’Aosta la nostra guida
Non avete idea di dove andare a festeggiare il 31 dicembre in compagnia dei vostri amici? Ecco una breve guida per i ritardatari con irresistibili proposte in Italia e non solo, per festeggiare il nuovo anno e ripartire con il piede giusto Lugano, tra luci ed eventi in piazza. Il fascino immediato di Lugano, la più grande città del Canton Ticino è nella sua eleganza e regalità. Gironzolare lungo strade tranquille, inserite in un paesaggio incantevole tra lago e montagna, è un’esperienza d’altri tempi. Ma qui, il bello è godersi le giornate, scoprendo boutique alla moda, fermandosi per un caffè in uno dei tanti bar graziosi, tra palazzi storici e piazze pedonali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: “Dupe destinations”, cosa sono le “destinazioni copia” più economiche (ma sempre instagrammabili): dall’“Arcul de Triumf” al posto dell’Arco di Trionfo all'”altra” Venezia, la nostra guida
Leggi anche: Giro d’Italia 2026: la Valle d’Aosta conferma la tappa Aosta – Pila
Settimana bianca in montagna? Non è Capodanno il periodo con più rincari, ma ecco quale; Natale e Capodanno 2025-2026: in viaggio 19,3 milioni di italiani, boom del turismo domestico; Le mete più in voga per le vacanze di Natale e Capodanno; Natale e Capodanno, in viaggio oltre 19 milioni di italiani.
Capodanno 2026 alle Terme: le Spa più gettonate per iniziare l’anno al Top - Iniziare il nuovo anno all’insegna del benessere è il miglior regalo che possiamo farci. myluxury.it
Idee per Capodanno 2026 - Dalla settimana bianca alle spiagge esotiche oppure le scintillanti città: ecco le mete più cercate sul web per viaggiare a Natale e Capodanno quest'anno. siviaggia.it
Capodanno 2026, cosa fare a Verona: gli eventi in programma - Che si tratti di un grande evento in piazza Bra, di un raffinato cenone in una villa della Valpolicella, ... tg24.sky.it
CAPODANNO 2026 - ULTIME DISPONIBILITÀ ! La magia del Capodanno ti aspetta! Abbiamo gli ultimissimi posti disponibili per partire insieme e festeggiare l'Anno Nuovo in mete fantastiche. LE NOSTRE DESTINAZIONI: Calabria: 2 camere disp - facebook.com facebook
Tra le destinazioni più cliccate sul web da chi vuole regalarsi un viaggio (breve o lungo che sia) ci sono tante perle #italiane e un nuovo trend sorprendente x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.