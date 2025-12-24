Caos treni tutto bloccato | cosa è successo

Passeggeri in difficoltà alla vigilia di Natale a causa di un guasto tecnico sulla linea ferroviaria verso Napoli. I ritardi, che coinvolgono treni di Alta Velocità, Intercity e Regional e, stanno mettendo a rischio il tradizionale cenone per migliaia di viaggiatori diretti verso le principali città italiane. Pomeriggio complicato alla stazione di Roma Termini, dove il tabellone delle partenze e degli arrivi segnala ritardi tra i 25 e i 90 minuti. Numerosi collegamenti da e per Milano, Napoli e Torino subiscono forti rallentamenti, causando disagi soprattutto per chi affronta viaggi più lunghi durante la vigilia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

