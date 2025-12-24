caos nella politica italiana accuse pesantissime e scelta inevitabile

Un nuovo caso giudiziario coinvolge il Partito Democratico e porta alle dimissioni del sindaco di Cervia, provocando ripercussioni politiche e istituzionali in Emilia-Romagna. La scelta di lasciare l’incarico è stata annunciata nelle ultime ore e si inserisce nel quadro di una indagine per presunti maltrattamenti nei confronti della moglie, che ha generato forte esposizione mediatica e tensioni sul piano pubblico e privato. Secondo quanto comunicato ufficialmente dal Comune, la decisione del primo cittadino è maturata in un contesto giudicato ormai insostenibile. L’ex amministratore parla di una scelta “dolorosa ma necessaria”, motivata dall’impossibilità di continuare a svolgere il ruolo istituzionale con la necessaria serenità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

