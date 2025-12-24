Nel "Canto degli italiani", che conosciamo meglio come "Inno di Mameli", il nostro inno nazionale, dopo il 'Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò' non si dovrà più gridare 'sì'. Quella sillaba, che spesso dà la carica agli azzurri dello sport, non si potrà gridare quando l'Inno nazionale sarà eseguito "in occasione di eventi e cerimonie militari di rilevanza istituzionale". È quanto disposto dallo Stato maggiore della Difesa a partire dal 2 dicembre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Canto degli Italiani (inno di Mameli): sparito il sì dopo il “siam pronti alla morte”. C’è chi storce il naso

