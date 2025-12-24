Canto degli Italiani inno di Mameli | sparito il sì dopo il siam pronti alla morte C’è chi storce il naso

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel "Canto degli italiani", che conosciamo meglio come "Inno di Mameli", il nostro inno nazionale, dopo il 'Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò' non si dovrà più gridare 'sì'. Quella sillaba, che spesso dà la carica agli azzurri dello sport, non si potrà gridare quando l'Inno nazionale sarà eseguito "in occasione di eventi e cerimonie militari di rilevanza istituzionale". È quanto disposto dallo Stato maggiore della Difesa a partire dal 2 dicembre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

canto degli italiani inno di mameli sparito il s236 dopo il siam pronti alla morte c8217232 chi storce il naso

© Firenzepost.it - Canto degli Italiani (inno di Mameli): sparito il sì dopo il “siam pronti alla morte”. C’è chi storce il naso

Leggi anche: Inaugurata la sala dell'Inno di Mameli: una stanza immersiva dedicata al canto degli italiani

Leggi anche: Sparisce il "sì" alla fine dell'inno di Mameli: ecco perché

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Inno di Mameli, decreto presidenziale impone che non ci sia più il Sì dopo L'Italia Chiamò; Niente più sì alla fine dell'inno di Mameli: il decreto di Mattarella; Inno di Mameli, via il «sì» finale nell’esecuzione alle cerimonie militari; Cambia l'Inno di Mameli: sparisce il «sì» alla fine. La scelta «purista» del governo e i dubbi sulla genesi.

canto italiani inno mameliAddio al “sì” dell’Inno di Mameli: il Colle cambia il canto degli italiani. Il Quirinale: "Nessun significato politico o simbolico" - Il provvedimento, adottato su proposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riporta l’inno alla sua ... affaritaliani.it

canto italiani inno mameliInno di Mameli modificato, ecco la parola che non si potrà più cantare - Inno di Mameli, il presidente Mattarella ha validato il cambiamento alla versione cantata, d'ora in poi non si potrà dire una parola che ormai è parte della nostra tradizione quando si canta l'inno. notizie.it

canto italiani inno mameliInno di Mameli senza il sì finale - Una parola è stata cancellata dall'inno nazionale: in base a una direttiva dello Stato Maggiore della Difesa, nelle cerimonie delle caserme non si esclamerà più il 'sì' al termine del Canto degli Ital ... r101.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.