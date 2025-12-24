Canti di Natale e lirica | chiesa di San Marcellino gremita ad Aprano
La sera del 21 dicembre 2025 la Parrocchia di San Marcellino, ad Aprano nel territorio di Casaluce, ha ospitato il concerto "Natale . in Opera", accolto con entusiasmo dal pubblico. Un appuntamento capace di intrecciare canti delle feste e pagine liriche, lasciando in chiesa un senso di calore condiviso e di attesa del Natale.
I canti di Natale tedeschi costituiscono una tradizione che conquista grandi e piccini sotto le feste e hanno una storia antica, addirittura millenaria. Cosa meglio delle canzoni di Natale riesce a rendere il clima delle feste Le melodie delle canzoni di Natale che - facebook.com facebook
