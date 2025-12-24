Cané | Neres non ha ancora mostrato tutto Il Napoli ha bisogno di giocatori così

"> Quando un brasiliano scrive una pagina di storia con la maglia del Napoli, Faustinho Cané è felice due volte. Perché riaffiorano i ricordi, perché si rinsalda quel ponte naturale tra la terra natale e quella che, col tempo, è diventata casa. A Napoli-Bologna c’era anche lui, davanti allo schermo, spettatore attento e orgoglioso. «Una squadra che vuole vincere, come il Napoli, non può fare a meno di giocatori come David», dice subito Cané a Il Mattino, commentando la doppietta di Neres nella finale di Supercoppa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

