Cané | Neres non ha ancora mostrato tutto Il Napoli ha bisogno di giocatori così

"> Quando un brasiliano scrive una pagina di storia con la maglia del Napoli, Faustinho Cané è felice due volte. Perché riaffiorano i ricordi, perché si rinsalda quel ponte naturale tra la terra natale e quella che, col tempo, è diventata casa. A Napoli-Bologna c’era anche lui, davanti allo schermo, spettatore attento e orgoglioso. «Una squadra che vuole vincere, come il Napoli, non può fare a meno di giocatori come David», dice subito Cané a Il Mattino, commentando la doppietta di Neres nella finale di Supercoppa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Conte mi fa correre come non ho mai fatto in carriera. ” La frase di Neres dice tutto sull’impatto che il tecnico ha avuto sul Napoli. In Supercoppa, la squadra ha mostrato un’organizzazione che da tempo mancava, tenendo la porta inviolata per due partite e sur - facebook.com facebook

#Bologna, #Italiano: “ #Neres in serata di grazia, il #Napoli si è dimostrato molto più forte” x.com