Cancro quegli insospettabili alimenti del cenone di Natale che aiutano nell’immunoterapia | la lista degli oncologi

L’alimentazione non è solo una chiave di prevenzione, ma può diventare un’alleata in modalità ‘booster’ nel percorso terapeutico di precisione contro il cancro. Specifiche molecole contenute in alcuni alimenti, tra cui anche cibi tipicamente natalizi, possono infatti agire come veri e propri interruttori per il sistema immunitario, potenziando l’efficacia dell’immunoterapia: dall’acido oleico contenuto nell’olio d’oliva e nella frutta secca, fino al fruttosio dei fichi secchi e dei datteri, al miele (alla base di struffoli e torrone ), per concludere con l’acido trans-vaccenico che si trova nella carne e nei latticini provenienti da animali da pascolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

