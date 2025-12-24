Cancro quegli insospettabili alimenti del cenone di Natale che aiutano nell’immunoterapia | la lista degli oncologi
L’alimentazione non è solo una chiave di prevenzione, ma può diventare un’alleata in modalità ‘booster’ nel percorso terapeutico di precisione contro il cancro. Specifiche molecole contenute in alcuni alimenti, tra cui anche cibi tipicamente natalizi, possono infatti agire come veri e propri interruttori per il sistema immunitario, potenziando l’efficacia dell’immunoterapia: dall’acido oleico contenuto nell’olio d’oliva e nella frutta secca, fino al fruttosio dei fichi secchi e dei datteri, al miele (alla base di struffoli e torrone ), per concludere con l’acido trans-vaccenico che si trova nella carne e nei latticini provenienti da animali da pascolo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Di Pietro e non solo: la lista degli insospettabili che voteranno Sì al referendum sulla giustizia
Leggi anche: Dall'olio d’oliva al miele: ecco i cibi delle feste che aiutano l’immunoterapia
Alimenti natalizi: potenti alleati nella prevenzione del cancro - Alcuni alimenti natalizi possono potenziare l'efficacia delle terapie oncologiche grazie alle loro straordinarie proprietà benefiche. notizie.it
Cancro, i 4 alimenti più pericolosi: se li mangi colon-retto, pancreas e prostata sono a rischio - L’OMS ha incluso alcuni alimenti tra le sostanze cancerogene, evidenziando rischi per tumori al colon- blitzquotidiano.it
Usa, stop al colorante rosso n.3 negli alimenti: “Provoca il cancro” - "Si tratta di una notizia meravigliosa e attesa da tempo”, ha commentato Melanie Benesh, vicepresidente per gli affari governativi all'Environmental Working Group, una delle numerose organizzazioni ... repubblica.it
Ogni anno in Italia il cancro dell'usura colpisce 250.000 famiglie e imprese. È una stima al ribasso: la vergogna e il terrore nascondono un'epidemia silenziosa ben più vasta. Proprio come una metastasi, il debito criminale divora la vita da dentro mentre fuori t - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.