Campioni d’Italia 2025 | la notte magica del CT Massa Lombarda

Non è solo uno Scudetto. È il racconto di un sogno coltivato per 25 anni, di un club che ha creduto nei giovani, nel lavoro quotidiano e nel senso di appartenenza. Da Massa Lombarda al tetto d’Italia: il Circolo Tennis Massa Lombarda è Campione d’Italia 2025. Una serata di festa, memoria ed emozioni con giocatori, dirigenti, sponsor, istituzioni e una città intera che si riconosce in questa impresa storica. Il Circolo Tennis Massa Lombarda entra dunque nella storia del tennis italiano conquistando per la prima volta lo Scudetto di Serie A1 maschile 2025. Nel suggestivo scenario della Sala del Carmine di Massa Lombarda (RA), riviviamo una serata intensa fatta di emozioni, parole, ricordi e gratitudine. 🔗 Leggi su Oasport.it

