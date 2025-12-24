Campi Bisenzio il Comune | Il 26 dicembre Santo Stefano no all’apertura dei centri commerciali

Il comune ha ribadito di essere contrario all'apertura dei centri commerciali il 26 dicembre, Santo Stefano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Campi Bisenzio, il Comune: “Il 26 dicembre, Santo Stefano, no all’apertura dei centri commerciali” Leggi anche: Quali sono i supermercati e i centri commerciali aperti a Natale e Santo Stefano 2025 a Napoli Leggi anche: I centri commerciali aperti a Roma il 24, 25 e 26 dicembre 2025: ecco dove andare Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Concorso Comune Campi Bisenzio istruttori amministrativi 2025 - Pubblicati gli esiti della prova orale; Firenze, dopo il caso Ferragosto Gigli aperti anche il 26 dicembre. L'ira dei sindacati: «Sciopero»; Gigli aperti il 26, scoppia il caso. I sindacati: sarà sciopero regionale: Le festività non sono in vendita; Feste di Natale: sciopero nel commercio in Toscana. Proteste per l'apertura dei Gigli il 26. Il Comune di Campi Bisenzio si dice "contrario" ai centri commerciali aperti per le Feste - In merito alla decisione dei centri commerciali di procedere all’apertura nella giornata del 26 dicembre, l’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio ... gonews.it

Il Natale della Misericordia di Campi è nel segno della solidarietà. Insieme a Comune, MAE Spa e Paolo Brosio - Una storia che si addice al periodo e ai giorni di festa. piananotizie.it

Campi Bisenzio: al via il rimborso del trasporto pubblico locale per gli studenti delle superiori - Il Comune di Campi Bisenzio rinnova il proprio impegno a sostegno delle famiglie e della mobilità attivando il “Rimborso TPL studenti”, una misura ... msn.com

Il Comune di Campi Bisenzio augura Buone Feste ! - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.