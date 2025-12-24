Campi Bisenzio cadavere trovato in un baule | scoperta choc In casa decine di migliaia di euro in contanti
Proseguono le indagini sulla morte di Lorenzo Paolieri, 32enne il cui corpo è stato ritrovato il 13 dicembre 2025, nascosto in un baule all'interno dell'abitazione L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Sigilli sulla casa di Campi Bisenzio dove è stato trovato un cadavere nel baule. La famiglia viveva senza luce e gas
Campi Bisenzio (FI), 32enne trovato morto dentro baule in casa, famigliari indagati per omissione di soccorso e occultamento di cadavere
Cadavere di Lorenzo Paolieri in un baule a Campi Bisenzio, il racconto del poliziotto: Vestiti a brandelli; Trovato morto in un baule, fratelli portati in una struttura sanitaria; Cadavere nel baule, a Campi Bisenzio una famiglia di 'invisibili'.
Orrore a Campi Bisenzio, cadavere di un 32enne trovato in un baule: in casa la madre denutrita e i fratelli
Lo scheletro di Lorenzo Paolieri trovato in un baule a Campi Bisenzio, le testimonianze dei vicini di casa - Il cadavere di Lorenzo Paolieri trovato nel baule a Campi Bisenzio era in forma scheletrica: i racconti dei vicini della famiglia "invisibile".
Campi Bisenzio, cadavere trovato in una cassapanca in casa: morto da tempo - Il cadavere di un uomo di 32 anni, morto da diversi giorni, è stato rinvenuto all'interno di una cassapanca in un appartamento a Sant'Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, in provincia di
