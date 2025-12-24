Campari 100 milioni per la cessione di Averna e Zedda Piras
Il Gruppo Campari ha annunciato la cessione di due dei suoi marchi più noti, l’amaro Averna e il mirto Zedda Piras, a favore di Illva Saronno Holding, la storica realtà italiana proprietaria, tra gli altri, del celebre Disaronno. L’operazione ha un valore complessivo di 100 milioni di euro e si inserisce nel percorso di riassetto strategico del portafoglio avviato dal gruppo milanese per concentrare energie e risorse sui marchi principali e favorire una maggiore efficienza operativa. La transazione prevede il trasferimento dei marchi, dei relativi brevetti e degli asset collegati alla produzione e distribuzione delle due famose bevande, storicamente legate alle tradizioni liquoristiche di Sicilia e Sardegna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
