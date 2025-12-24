Camorrapreso latitante fra i primi 100

8.34 Arrestato dai Carabinieri Ciro Andolfi, latitante nella lista dei cento più pericolosi. Lo cercavano dal 2022, quando era sparito per non scontare un residuo di pena, 8 anni per associazione mafiosa, estorsione e corruzione. Ritenuto legato al clan di camorra AndolfiCuccaro, soprattutto attivo nel quartiere napoletano Barra, Andolfi si nascondeva in un appartamento nel quale era stato ricavato un covo in muratura. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

