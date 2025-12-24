Camorra | arrestato Ciro Adinolfi tra i 100 latitanti più pericolosi d' Italia

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno rintracciato e eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale d’Appello di Napoli a carico di Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di anni 8, mesi 3 e giorni 10 di reclusione per i reati di associazione a delinquere di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

È stato trovato all'interno di un nascondiglio e arrestato dai Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli, Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2022, in quanto destinatario