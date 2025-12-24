Cambio sesso il prezzo da pagare | una scomoda verità sui farmaci

Dal 2019, il farmaco utilizzato nel percorso di cambio sesso è coperto dal Sistema Sanitario Nazionale, nonostante sia un farmaco off-label, originariamente sviluppato per il trattamento del tumore alla prostata. Questa scelta ha suscitato dibattiti e polemiche, poiché si tratta di una delle terapie più discusse nel panorama sanitario italiano. Una riflessione sulla natura, i costi e le implicazioni di questa pratica è essenziale per comprendere le sfide attuali nel settore della salute.

È a carico del servizio sanitario nazionale dal 2019, è un farmaco off-label, ossia fuori etichetta, perché è stato pensato per altro (il suo primo e principale impiego è nel trattamento del tumore alla prostata) ed è tra i più controversi attualmente disponibili in Italia. La triptorelina, la molecola che "blocca la pubertà", cioè che mette in stand-by lo sviluppo degli organi sessuali nei ragazzini e nelle ragazzine affette da disforia di genere. In poche parole: inibisce la produzione degli ormoni sessuali, ossia del testosterone e degli estrogeni, e in questo modo blocca o rallenta la comparsa dei cambiamenti fisici del corpo.

