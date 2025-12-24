Cambiaso resta incedibile per Luciano Spalletti. La dirigenza bianconera respinge il tentativo dell’Inter nell’ambito della trattativa per Davide Frattesi. La Juventus ha eretto un vero e proprio muro invalicabile attorno ad Andrea Cambiaso, confermando la sua centralità nel progetto tecnico per il 2026. Secondo quanto rivelato da La Repubblica, durante i recenti contatti tra i club per Davide Frattesi, l’ Inter avrebbe tentato di inserire il cartellino dell’esterno azzurro nell’operazione. La risposta dell’amministratore delegato Damien Comolli è stata però immediata e categorica: Cambiaso non si muove da Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso all’Inter? L’esterno proposto in uno scambio per la finestra di gennaio. Ecco cosa sta succedendo: la reazione della Juventus

Leggi anche: Calciomercato Juve, il club dell’obiettivo bianconero vuole la plusvalenza già a gennaio: c’è un ostacolo esterno. Ecco cosa sta succedendo, l’Inter osserva

Leggi anche: Mercato Juventus, l’esterno bloccato dal proprio club a gennaio: ecco cosa sta succedendo. Comolli costretto a valutare altri profili

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Cambiaso, la critica dell'agente: "Alla Juve spesso fuori ruolo. Come Maldini, Guardiola lo voleva" - Reduce dagli impegni con l'Italia guidata da Gattuso, Cambiaso è rientrato a Vinovo con rinnovata motivazione. tuttosport.com

L'Inter vuole Cambiaso dalla Juventus! Il terzino della Nazionale è ritenuto incedibile da Spalletti ma potrebbe rientrare all'interno dell'operazione scambio per Davide Frattesi, obiettivo bianconero Ti piacerebbe vedere Cambiaso in nerazzurro - facebook.com facebook

La #Juventus su #Frattesi: l' #Inter dopo Thuram pensa a #Cambiaso x.com