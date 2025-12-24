Cambia l’età pensionabile in Italia | gli italiani lavoreranno più a lungo
L’età pensionabile in Italia si allunga e, per milioni di lavoratori, l’uscita dal lavoro diventa ancora più lontana. La legge di Bilancio 2026, approvata dal Senato e in attesa dell’ultimo passaggio alla Camera, introduce una serie di modifiche al sistema previdenziale che cambiano in modo concreto le prospettive di chi sta pianificando la pensione. Tra aumenti dei requisiti, addii definitivi alle misure di flessibilità e tagli alle risorse per alcune categorie, il quadro che emerge è netto: si lavorerà più a lungo, con poche eccezioni e margini di scelta sempre più ridotti. Leggi anche: Pensioni 2026: le nuove tabelle Inps e cosa succede agli importi Cedolino pensioni 2026: cosa cambia dal 1 gennaio, beffa per due categorie Aumento dell’età pensionabile: cosa cambia davvero. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
