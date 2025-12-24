Inter News 24 Calhanoglu Inter, il Galatasaray torna all’assalto? Le ultime dalla Turchia: svelata la richiesta fatta dai nerazzurri per lasciarlo andare. Il futuro di Hakan Calhanoglu è diventato un tema centrale nelle stanze dei bottoni di Viale della Liberazione. Il regista turco si avvicina a un crocevia determinante per il prosieguo della sua avventura professionale. Con il compleanno numero 32 ormai alle porte, previsto per il prossimo febbraio, e un contratto che lo lega ai nerazzurri fino all’estate del 2027, la dirigenza campione d’Italia è chiamata a pianificare con estrema attenzione le prossime mosse. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu Inter, il Galatasaray torna all’assalto? Le ultime dalla Turchia: ecco la valutazione fatta dai nerazzurri e la volontà del centrocampista

Leggi anche: Calciomercato Inter, Calhanoglu lascerà i nerazzurri. Ecco la situazione attuale del centrocampista

Leggi anche: Calhanoglu Inter, l’estate turbolenta è solo un ricordo: il centrocampista è tornato imprescindibile per Chivu! Importante riconoscimento dalla Turchia per lui

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Lo vogliono tutti, ma lui vuole l’Inter: può essere l’erede di Calhanoglu; Il 2026 sarà cruciale per il futuro di Calhanoglu. Tra un grande interrogativo e una certezza; Inter e il Mercato: Ultime Novità su Calhanoglu e Dumfries; GdS - Inter, centrocampo sotto accusa. Ma a Bergamo torna Calhanoglu.

Inter, Galatasaray su Calhanoglu! In Turchia: “Ecco quanto costa. Hakan ha già…” - Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare l'Inter nel mercato estivo: dalla Turchia arriva un'indiscrezione importante ... msn.com