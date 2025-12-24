Calendario Tournée 4 Trampolini 2026 | programma orari tv streaming

Il Calendario della Tournée 4 Trampolini 2026 presenta il programma completo, gli orari delle competizioni, le modalità di visione in TV e streaming. Questa 74ª edizione si svolge nelle tradizionali sedi di Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen, confermando il ruolo storico di questa manifestazione nel panorama dello sci nordico. Un appuntamento da seguire con attenzione per gli appassionati del settore.

Edizione numero 74, ci siamo. La Tournée dei 4 Trampolini aggiunge un altro pezzo di storia tra le sue quattro sedi storiche: Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck e Bischofshofen. La domanda è: quali saranno le prospettive di questa nuova edizione del più atteso evento del salto con gli sci? Di sicuro c’è il semplice fatto che Ryoyu Kobayashi, in teoria, potrebbe toccare le quattro vittorie, cosa che li avvicinerebbe allo storico record di cinque di Janne Ahonen. Per il giapponese, però, la questione appare complicata anche e soprattutto perché Domen Prevc è, letteralmente, l’uomo del momento grazie al suo dominio in questa prima parte della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

