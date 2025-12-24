Calendario Tour de Ski 2026 | orari tappe programma tv streaming Percorso interamente in Italia!
Il Calendario del Tour de Ski 2026 offre un programma dettagliato di tappe, orari, trasmissioni TV e streaming. Questa edizione, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, si svolgerà interamente in Italia dal 28 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, con giorni di riposo il 30 dicembre e il 2 gennaio. Ecco tutte le informazioni per seguire l’evento in modo semplice e preciso.
Come da tradizione, tra vecchio e nuovo anno solare andrà in scena Tour de Ski: l’edizione 2026 della gara a tappe, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, si disputerà da domenica 28 dicembre 2025 a domenica 4 gennaio 2026, con giorni di riposo fissati per martedì 30 e venerdì 2. Nel complesso saranno 6 le tappe in calendario. Si resterà sempre in Italia, e si partirà da Dobbiaco: domenica 28 dicembre la sprint tl, lunedì 29 la 10 km tc ad intervalli, poi martedì 30 riposo, per riprendere mercoledì 31 con la 5 km tl con partenza in linea in batterie, e chiudere giovedì 1° gennaio con la 20 km pursuit tc. 🔗 Leggi su Oasport.it
