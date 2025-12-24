Calderara di Reno (Bologna), 24 dicembre 2025 – Hanno aggredito in strada due giovani di 17 e 18 anni e li hanno derubati di un amplificatore portatile e del portafogli. È successo il 27 maggio, i carabinieri della stazione di Calderara di Reno, dopo diversi accertamenti, hanno eseguito una ordinanza applicativa di misure cautelari per i due aggressori, un 19enne bolognese e un 22enne di origine marocchina residenti nel comune del Bolognese, entrambi rintracciati nelle loro abitazioni. Il primo è finito in carcere, mentre per il secondo è scattato l’ obbligo di dimora nel comune di residenza. Trenta giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Calderara di Reno, aggredirono due giovani. Un 19enne in carcere e obbligo di dimora per un 22enne

Leggi anche: Aggredirono e rapinarono un 19enne, quattro giovani arrestati: due sono minorenni

Leggi anche: Condanna a due anni per rapina e violazione dell’obbligo di dimora: due uomini finiscono in carcere

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cronaca. Calderara di Reno, aggressione di gruppo e rapina in strada: scattano le misure cautelari per due giovani - facebook.com facebook