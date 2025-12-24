Calciomercato Serie A, finisce il blocco della Lazio e inizia quello del Napoli: l’analisi della Gazzetta dello Sport sui motivi dello stop Il Napoli è ufficialmente tra le società fermate dalla nuova Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società professionistiche, organismo che ha preso il posto della Covisoc. Come ricostruito dalla Gazzetta dello . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Serie A: si sblocca la situazione della Lazio, ora i vincoli colpiscono il Napoli! I partenopei costretti al saldo zero dopo lo stop della Commissione: la spiegazione

Leggi anche: Calciomercato, si sblocca quello della Lazio. Problemi, invece, per altre due squadre di A. Niente stop, ma si dovrà agire a ‘saldo zero’. I dettagli

Leggi anche: Calciomercato Napoli, Frattesi si allontana dai partenopei? La situazione non lascia dubbi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Calciomercato: sbloccati gli acquisti della Lazio, vincolati quelli di Napoli e Pisa; SS Lazio in attesa, saldo zero o sblocco totale sul mercato? Tutti gli scenari; Si sblocca il mercato della Lazio: arriva l'ok della Commissione. Ora rischia il Napoli; Lazio, sbloccato il mercato. Napoli e Pisa, gennaio a 'saldo zero'.

Calciomercato Roma, Dovbyk può finire in Premier: si sblocca la trattativa. I dettagli - Calciomercato Roma | Il futuro di Artem Dovbyk alla Roma appare quanto mai incerto, con le valigie che sembrano già pronte in vista della riapertura del ... news-sports.it