Calciomercato Napoli retroscena importanti su Pellegrini e non solo La situazione in casa partenopea
Calciomercato Napoli, gennaio attivo: Frattesi e Pellegrini nel mirino. Paganini: “Il Napoli interverrà Intervenuto a TMW Radio, Paolo Paganini ha commentato diversi temi legati alla Serie A, soffermandosi in particolare sul Napoli e sulle possibili mosse della sessione invernale di mercato, anche in relazione al Calciomercato Inter. Secondo Paganini, la recente reazione della squadra partenopea . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Pedullà svela un retroscena da non credere sul Napoli. Le ultime sulla situazione della società partenopea
Leggi anche: Calciomercato Milan, non solo Fullkrug: occhi su Vlahovic, la situazione
Avrebbe fatto la fortuna di Allegri. Retroscena calciomercato di Gazzetta: un azzurro poteva giocare nel Milan questa sera; Retroscena Valincic, il Napoli lo ha cercato già in estate: ora il prezzo è più alto; Calciomercato, Raspadori alla Roma già a gennaio? Moretto svela tutti i retroscena della trattativa; Calciomercato Napoli: trattative e retroscena del 23 dicembre.
Calciomercato Napoli News/ Il saldo zero impone delle scelte: Lucca verso l’addio? (oggi 24 dicembre 2025) - Calciomercato Napoli News: Lorenzo Lucca potrebbe essere tra i sacrificati della società, visto lo scenario di saldo zero per questa sessione. ilsussidiario.net
Retroscena Valincic: il Napoli lo seguiva già in estate, ma ora costa di più - Secondo quanto riportato da la Repubblica, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Moris Valincic, laterale classe 2002 ... tuttonapoli.net
Napoli, Conte: "Il calcio arabo sta crescendo, per noi è stata un'esperienza fantastica" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Thmanyah il successo in Supercoppa Italiana contro il Bologna, soffermandosi soprattutto sul percorso degli azzurri ... tuttojuve.com
Calciomercato Napoli, Lucca può lasciare Una big di Serie A si fionda sull’attaccante ex Udinese! I dettagli sull’operazione che lo vedrebbe lontano dai partenopei x.com
Calciomercato Napoli, Lucca può lasciare Una big di Serie A si fionda sull'attaccante ex Udinese! I dettagli sull'operazione che lo vedrebbe lontano dai partenopei - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.