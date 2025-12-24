Mario Giuffredi, agente di diversi calciatori tra cui Di Lorenzo e Politano, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul futuro di alcuni dei suoi assistiti. In particolare, ha parlato di Marianucci, il cui futuro è ancora incerto, con il Torino fortemente interessato al giovane. Giuffredi ha confermato che il Napoli potrebbe optare per un prestito secco, poiché il club azzurro vede ancora Marianucci come parte del suo futuro a lungo termine. Il futuro di Marianucci e l’interesse del Torino. Marianucci, dopo il suo arrivo al Napoli da Empoli, si è trovato a confrontarsi con una realtà molto più grande. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, addio già a gennaio? La rivelazione dell'agente!

Calciomercato dopo l' addio al Napoli in estate Raspadori può già tornare in Italia.

Calciomercato Napoli News/ Il saldo zero impone delle scelte: Lucca verso l’addio? (oggi 24 dicembre 2025) - Calciomercato Napoli News: Lorenzo Lucca potrebbe essere tra i sacrificati della società, visto lo scenario di saldo zero per questa sessione. ilsussidiario.net