Calciomercato Milan, non solo gennaio, il club potrebbe pensare anche all'estate. Tante le opportunità a parametro zero: ecco alcuni nomi per la difesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, difensori in scadenza nel 2026: ecco le opportunità

Leggi anche: Calciomercato Milan, Gimenez non convince? Ecco quattro opportunità per l’attacco rossonero

Leggi anche: Calciomercato Juve, non solo Vlahovic! La lista dei bianconeri in scadenza nel 2026: ci sono nomi importanti, tutti gli ultimi aggiornamenti sul loro futuro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ufficiale il rinnovo di una delle stelle della MLS; Un difensore e due stelline prenotate: cosa farà il Milan a gennaio oltre a Fullkrug; Milan in chiusura per Fullkrug, idee Süle e Disasi per la difesa. Thiago Silva vicino al Porto; Calciomercato Milan, SkySport: Gatti sembra impossibile, novità sui difensori.

Calciomercato Milan, tentativo per Federico Gatti: ecco la risposta della Juventus - Calciomercato Milan | Il mercato invernale del Milan si accende attorno alla necessità di rinforzare il reparto arretrato, apparso in difficoltà ... news-sports.it