Calciomercato Milan c’è una rescissione | calciatore ai saluti

Calciomercato Milan. È arrivata l’ufficialità che chiude definitivamente l’avventura di Divock Origi con il Milan. Il club rossonero ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto dell’attaccante belga, ponendo fine a un rapporto che, sin dal suo avvio, non è mai riuscito a decollare davvero sul piano tecnico e realizzativo. L’operazione consente al Milan di liberarsi di un ingaggio particolarmente oneroso e di fare spazio, anche a livello di bilancio, in vista delle prossime mosse sul mercato. L’esperienza di Origi in rossonero resta segnata da poche presenze e da un rendimento lontano dalle aspettative che avevano accompagnato il suo arrivo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

