Calciomercato Lecce tutti vogliono Tiago Gabriel anche in Inghilterra Quali squadre sono interessate?
Calciomercato Lecce, tutti pazzi per Tiago Gabriel: Inter, Juventus e club inglesi sulle sue tracce Il giovane difensore portoghese è seguito Il Calciomercato Lecce si accende attorno a uno dei nomi più chiacchierati della stagione giallorossa: Tiago Gabriel. Il giovane difensore centrale portoghese è diventato rapidamente uno dei pilastri della squadra grazie a prestazioni solide . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Pianetalecce. . Nel corso della serata dedicata ai saluti con i giornalisti, il presidente del #Lecce Saverio #SticchiDamiani ha rilasciato un'intervista che ha toccato diversi temi tra cui la squadra ed il #Calciomercato - facebook.com facebook
#Calciomercato #Lecce #Rafia potrebbe partire a Gennaio, il calciatore piace al #Cesena di @vittoriomurra x.com
