Calciomercato Juventus suggestione Brozovic | il croato pronto a tornare in Italia

Nonostante sia la vigilia di Natale, il calciomercato non va mai in vacanza. Anche in questi giorni di festa le dirigenze pensano come rafforzare le loro squadre nel mercato di riparazione. Anche la Juventus, con Comolli, Modesto e il nuovo arrivato Ottolini, pensa ai colpi da poter fare per consegnare a Spalletti una squadra ancor più competitiva per poter raggiungere il 4° posto. Il nome finito nel taccuino dei dirigenti bianconeri è quello di Marcelo Brozovic. Il croato è una vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo giocato dal 2015 al 2023 all’Inter. Con il club nerazzurro colleziona 330 presenze, condite da 31 gol e 43 assist. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Leggi anche: Calciomercato Juve, Brozovic più di una suggestione. Spalletti ha già collaborato con lui all’Inter: il croato vuole tornare in Italia

Leggi anche: Brozovic alla Juve, incredibile suggestione: il croato e medita il ritorno in Serie A. Il debole di Spalletti e la posizione dei bianconeri

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Calciomercato Juve, Brozovic decide il suo futuro? I bianconeri provano il pressing sul centrocampista; Calciomercato Juve Brozovic decide il suo futuro? I bianconeri provano il pressing sul centrocampista; Brozovic Juventus: il croato ha deciso il suo futuro! Scelta fatta in vista dell'estate...Ecco la posizione del club bianconero per il centrocampista; Brozovic Juve, l'ex Inter è ad un bivio tra rinnovo e addio.

Calciomercato Juve, Brozovic decide il suo futuro? I bianconeri provano il pressing sul centrocampista - Calciomercato Juve: Brozovic decide il suo futuro, la posizione dei bianconeri Il futuro di Marcelo Brozovic torna al centro delle voci di mercato e potrebbe intrecciarsi, almeno a livello di suggesti ... calcionews24.com