Calciomercato Juventus Beppe Riso può portarlo subito in bianconero | contatti con l’agente per quell’attaccante può andare a rinforzare il reparto! I dettagli

Calciomercato Juventus, vertice nel weekend con il procuratore: sul tavolo il nome della punta che cerca spazio, idea prestito oneroso a gennaio. Il puzzle del mercato offensivo della Juventus potrebbe aver trovato il suo pezzo mancante durante un vertice strategico andato in scena proprio pochi giorni fa a fari spenti. La caccia al rinforzo ideale per completare il reparto avanzato di Luciano Spalletti si fa sempre più frenetica e l’edizione odierna di Tuttosport svela un retroscena fondamentale che può cambiare radicalmente gli scenari invernali: lo scorso fine settimana è andato in scena un contatto diretto e molto approfondito tra i vertici dirigenziali della Continassa e il potente procuratore Beppe Riso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, Beppe Riso può portarlo subito in bianconero: contatti con l’agente per quell’attaccante, può andare a rinforzare il reparto! I dettagli Leggi anche: Calciomercato Juventus, Ottolini prepara già il primo colpo della sua era in bianconero? Fari puntati su quell’esterno: può portarlo a Torino Leggi anche: Lucca potrebbe andare alla Juventus in prestito oneroso. Incontro tra il club e l’agente Beppe Riso Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lucca-Juve, contatto! Dal ruolo di Milik alla stima di Spalletti: perché si può fare; Frattesi, la formula per andare alla Juventus anche senza lo scambio con Thuram; Calciomercato Juventus, idea Cristante: possibile scambio con McKennie; Juve, Tonali anche subito: ma ci sono 80 milioni di ostacoli. Calciomercato Napoli, Lucca può lasciare? Una big di Serie A si fionda sull’attaccante ex Udinese! La rivelazione di Tuttosport - La rivelazione di Tuttosport Il Napoli riflette sul futuro di Lorenzo Lucca. calcionews24.com

De Blasis: "Frattesi vuole lasciare l'Inter e Beppe Riso lo sta proponendo a molte squadre. Da qui nasce l'accostamento alla Juventus..." - Sul proprio account X il giornalista Michele De Blasi ha rilasciato alcuni aggiornamenti su Frattesi, accostato alla Juventus: "#Frattesi vuole lasciare l'#Inter e Beppe Riso lo ... tuttojuve.com

Lazio, Riso visita Formello: nuovi scenari di mercato? - Il noto procuratore è stato avvisato all’interno del centro sportivo biancoceleste la scorsa settimana: le carte sul tavolo dell’agente ... msn.com

La Juventus fa sul serio per Xaver Schlager Dopo le prime notizie circolate nelle scorse ore, arriva la conferma dell'interesse del club bianconero per il centrocampista austriaco da Matteo Moretto, esperto di calciomercato Schlager ha 28 anni e ha collezi - facebook.com facebook

Calciomercato Juventus, Vlahovic e la questione rinnovo: qual è la situazione #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Vlahovic #Juventus x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.