Calciomercato Juve, Frattesi obiettivo concreto per gennaio. Spalletti punta sugli inserimenti dell’azzurro mentre l’Inter fissa il prezzo a 35 milioni. La Juventus continua a lavorare con determinazione per rinforzare il reparto mediano, ponendo Davide Frattesi in cima alla lista dei desideri per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il centrocampista non è considerato la soluzione ai problemi di regia della squadra, ma un profilo ideale per garantire profondità e inserimenti offensivi nel sistema tattico di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano stima profondamente il giocatore, avendolo già valorizzato in Nazionale con 7 reti in 22 presenze, e lo ritiene l’elemento perfetto per aggiungere peso in zona gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, no dei bianconeri al possibile scambio con l'Inter di Chivu: l'esterno non si muoverà da Torino. Fissato il prezzo per il profilo nerazzurro

Leggi anche: Calciomercato Juve: l’Inter brucia la concorrenza per il giocatore accostato anche ai bianconeri? Possibile scambio con Bisseck, così Marotta può piazzare il colpo

Leggi anche: Calciomercato Inter, la Juve spinge per Frattesi: fissato il prezzo

