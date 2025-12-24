Calciomercato Juve no dei bianconeri al possibile scambio con l’Inter di Chivu | l’esterno non si muoverà da Torino Fissato il prezzo per il profilo nerazzurro
Calciomercato Juve, Frattesi obiettivo concreto per gennaio. Spalletti punta sugli inserimenti dell’azzurro mentre l’Inter fissa il prezzo a 35 milioni. La Juventus continua a lavorare con determinazione per rinforzare il reparto mediano, ponendo Davide Frattesi in cima alla lista dei desideri per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il centrocampista non è considerato la soluzione ai problemi di regia della squadra, ma un profilo ideale per garantire profondità e inserimenti offensivi nel sistema tattico di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano stima profondamente il giocatore, avendolo già valorizzato in Nazionale con 7 reti in 22 presenze, e lo ritiene l’elemento perfetto per aggiungere peso in zona gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
La Juve non molla Frattesi. La Repubblica: "Inter ferma a 35 milioni. No dei bianconeri allo scambio con Cambiaso" - Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Juventus continua a monitorare la situazione legata a Davide Frattesi. tuttojuve.com
Juve, proposto Goretzka: bianconeri verso il "no" - Leon Goretzka, centrocampista classe 1995 della nazionale tedesca, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a fine stagione, sarebbe stato proposto alla Juventus come possibile acquisto ... tuttojuve.com
La Juventus guarda oltre Vlahovic: il talentino Kovacs nel mirino dei bianconeri | ESCLUSIVO - La Juventus guarda al futuro e mette nel mirino il 18enne attaccante ungherese dell'AZ Alkmaar Kovacs. calciomercato.it
