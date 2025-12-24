Calciomercato Juve diverse idee per il centrocampo bianconero C’è anche una possibilità a parametro zero | di chi si tratta

Calciomercato Juve, Schlager obiettivo di Luciano Spalletti. L’austriaco del Lipsia è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare a parametro zero. La Juventus ha intensificato i contatti per Xaver Schlager, individuando nel centrocampista austriaco il profilo ideale per rinforzare la regia in vista del 2026. Il calciatore è attualmente legato al Lipsia fino al 30 giugno 2026 e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo, rendendolo un’opportunità di mercato ghiotta per l’amministratore delegato Damien Comolli. L’idea della dirigenza bianconera è quella di bloccare il classe ’97 per la prossima estate, ma il nuovo direttore sportivo Marco Ottolini non esclude un tentativo anticipato già a gennaio per bruciare la concorrenza internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

