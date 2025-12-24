Calciomercato Inter svelato il prezzo di questo obiettivo E quanti intrecci tra le due squadre
Calciomercato Inter. Il mercato di gennaio del Genoa potrebbe intrecciarsi direttamente con quello dell’ Inter tramite alcune operazioni. Tra le possibilità più concrete c’è il ritorno di Valentin Carboni alla base nerazzurra, complice un’esperienza in maglia rossoblù lontana da quanto ci si aspettasse. Al contempo, il Genoa non sembra intenzionato a privarsi di alcuni dei suoi pezzi pregiati. Secondo Tuttosport, per Norton-Cuffy, uno dei nomi accostati all’ Inter nelle ultime settimane, non si valutano cessioni a gennaio a meno di offerte clamorose, pari o superiori ai 30 milioni di euro. Per il momento, dunque, il giovane resterà in Liguria e ogni decisione concreta sarà rimandata al mercato estivo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Inter, Muharemovic per De Vrij: c’è la Juve di mezzo e il prezzo si impenna | CM.IT - Possibile innesto in difesa per l’Inter in caso di addio di De Vrij: nel mirino dei nerazzurri per gennaio c’è Muharemovic ... calciomercato.it
MERCATO Inter: Marotta lo Blocca! ? Ecco il Sostituto di Dumfries! 3 Nomi Top per CHIVU?
#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato Raoul Bellanova è pronto per l’Inter: oggi è il momento giusto, e il 3-5-2 di Chivu può esaltarlo come mai prima. Nel 2022 era un ragazzo in cerca di conferme, oggi è un uomo che ha imparato a dominare la x.com
Calciomercato Inter, su Frattesi anche il Fenerbahce https://tinyurl.com/28zo2b4x #calciomercato #calciomercatointer #frattesifenerbahce #FrattesiJuve #futurofrattesi - facebook.com facebook
