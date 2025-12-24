Calciomercato Inter salgono le quotazioni di Raoul Bellanova
Sul calciomercato dell'Inter, si nota un interesse crescente per Raoul Bellanova. Dopo alcune valutazioni iniziali, il suo nome torna in orbita nerazzurra, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. La situazione evidenzia come le decisioni nel mercato possano evolversi nel tempo, mantenendo vivo l’interesse per il giocatore e aprendo nuove possibilità per la rosa dell’Inter.
A volte ritornano, anche dopo una bocciatura un po’ troppo frettolosa. Le vie del calciomercato, si sa, sono infinite: l’ultima indiscrezione sulla fascia destra dell’ Inter – riportata ieri dalla Gazzetta dello Sport – riguarda l’ex nerazzurro Raoul Bellanova. Calciomercato Inter: perché Raoul Bellanova potrebbe tornare Il classe 2000 cresciuto nelle giovanili L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Inter Milan, Dumfries alza bandiera bianca? Chivu è pronto a sorprendere! Salgono le quotazioni di quel suo compagno per sostituirlo
Leggi anche: Inter Milan, derby e una possibile sorpresa: Chivu valuta una mossa inattesa in difesa: salgono le quotazioni di Bisseck
Inter, si avvicina il mercato: “Per gennaio salgono sempre più le quotazioni di questo nome”; CdS – Inter su Tiago Gabriel, ma il Lecce spara altissimo: condizioni chiare; L’Inter guarda in Serie A già per il mercato di gennaio: ecco i tre nomi in lista; Fiorentina, Paratici in pole come responsabile area tecnica.
Calciomercato Inter, nel mirino diversi difensori: Ordonez e Gila in pole - Il Calciomercato Inter si focalizza soprattutto intorno alle urgenze per il reparto difensivo. sportpaper.it
Inter, scelto il difensore da puntare per gennaio? “Stanno salendo le quotazioni di…” - L'Inter potrebbe prendere un difensore nel mercato di gennaio: tanti nomi ma è uno su cui si stanno concentrando i dirigenti ... msn.com
Inter, si avvicina il mercato: “Per gennaio salgono sempre più le quotazioni di questo nome” - C'è un nome su tutti in cima alla lista dell'Inter per rinforzare la difesa già a gennaio: occhio a questo profilo ... msn.com
#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato Raoul Bellanova è pronto per l’Inter: oggi è il momento giusto, e il 3-5-2 di Chivu può esaltarlo come mai prima. Nel 2022 era un ragazzo in cerca di conferme, oggi è un uomo che ha imparato a dominare la x.com
https://youtu.be/zyp90uzW87Esi=7gb6THeLrLv_V5Hq #inter #calciomercato #bonny #infortunio - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.