Calciomercato Inter | i soldi ci sono? Ecco che cosa filtra
Inter News 24 Calciomercato Inter, tifosi e addetti ai lavori si chiedono se c’è disponibilità economica per la società per fare mercato. Ecco che cosa filtra. Con l’apertura della sessione invernale alle porte, l’attenzione in casa Inter si sposta sulle strategie della dirigenza per potenziare l’organico a disposizione di Cristian Chivu. L’ex carismatico difensore del Triplete, oggi alla guida tecnica dei campioni d’Italia, ha palesato la necessità di interventi mirati, specialmente per sopperire a lacune strutturali e ad assenze prolungate che stanno condizionando il cammino della squadra. La matematica del mercato: quanto può spendere la Beneamata?. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Banche, ecco che cosa sanno di noi, come ci guadagnano (e perché ci dovrebbero restituire dei soldi)
Leggi anche: Mercato Inter, Frattesi nel mirino del Napoli. Ecco che cosa filtra
Inter, lungo stop per Dumfries: i possibili sostituti sul mercato; Serie A, Calciomercato Inter – Un difensore sicuro a gennaio: nomi e scenari; Mercato Inter, i primi due colpi sono un 2004 e un 2005. E sono praticamente già fatti; Inter: c'è Muharemovic se parte De Vrij. Juve, idea Mandas se Perin va al Genoa.
Vice Dumfries, ecco perché l’Inter non può prendere Belghali a gennaio: non c’entrano i soldi - L'Inter sta cercando un sostituto di Denzel Dumfries: tra i tanti nomi accostati, uno però è da escludere ufficialmente per gennaio ... msn.com
Calciomercato | Ciao Inter, vado alla Juventus! Annuncio improvviso - Nuove indiscrezioni legate al calciomercato dell'Inter, raccontano di come un affare con la Juventus potrebbe prendere piede in poco tempo ... msn.com
I soldi di Frattesi verrebbero reinvestiti per un gran colpo: “L’Inter si fionderebbe su…” - L'Inter sembra ormai entrata nell'ottica di lascia andare Davide Frattesi, anche a gennaio, di fronte all'offerta giusta ... msn.com
Inter, ipotesi scambio con la Juventus Ci sono due annunci ecco cosa filtra
#Inter #SerieA #ChampionsLeague #Calciomercato Raoul Bellanova è pronto per l’Inter: oggi è il momento giusto, e il 3-5-2 di Chivu può esaltarlo come mai prima. Nel 2022 era un ragazzo in cerca di conferme, oggi è un uomo che ha imparato a dominare la x.com
Calciomercato Inter, su Frattesi anche il Fenerbahce https://tinyurl.com/28zo2b4x #calciomercato #calciomercatointer #frattesifenerbahce #FrattesiJuve #futurofrattesi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.