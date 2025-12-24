Calciomercato Genoa pressing per portare Edin Dzeko in Liguria Il piano della squadra rossoblu

Calciomercato Genoa, cinque rinforzi nel mirino: Džeko è il nome caldo per l’attacco. Ecco il piano dei rossoblu Il Calciomercato Genoa entra nel vivo con l’avvicinarsi della sessione invernale e la dirigenza rossoblù ha già iniziato a muovere le prime pedine per rinforzare la squadra. L’obiettivo è chiaro: consegnare a Daniele De Rossi una rosa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, pressing per portare Edin Dzeko in Liguria. Il piano della squadra rossoblu Leggi anche: Calciomercato Genoa, Norton Cuffy (e non solo) potrebbero lasciare la squadra rossoblu. La situazione attuale Leggi anche: Genoa, bisogna migliorare l’attacco. Come alzare il livello della squadra rossoblu? Le ultime Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Genoa vuol il ritorno di Perin, ma la Juventus dice no; Roma, presto il vertice per il futuro di Pisilli: il Genoa di De Rossi è avanti, altri quattro club sono interessati; Massara, il blitz a Londra per Zirkzee: il Manchester spara alto. E spunta Gudmundsson; Marianucci, non solo il Torino: due club in pressing sul difensore. Genoa, pressing su Pisilli e Perin. Alla Roma piace Frendrup, per il centrocampo c’è anche l’idea Mandragora - Il Grifone insiste per la mezzala giallorossa e il portiere ma pensa anche a un altro ex rossoblù come il mediano viola ... ilsecoloxix.it

Genoa, i possibili colpi di mercato sono a tinte giallorosse: da Perin fino a Pisilli e Dzeko - Dopo 8 punti conquistati nelle prime quattro gare, la squadra ha perso le ultime due gare con Inter e Atalanta. msn.com

BALOTELLI STORY: TRA I CAMPI DI PROVINCIA E IL SOGNO EMIRATI! #Balotelli #Milan #Calciomercato #Genoa #Carpenedolo #SerieA #SuperMario - facebook.com facebook

#Genoa- #Roma, intreccio di calciomercato tra #Pisilli e #Frendrup: la situazione #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com

