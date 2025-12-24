Calcio Serie C Pianese | 2025 davvero indimenticabile Sono trecento le presenze di Simeoni

E’ stato di sicuro un anno memorabile, il 2025, per la Pianese. E’ stato l’anno, infatti, in cui, dopo il ritorno in Serie C, le zebrette sono riuscite a centrare i primi storici play off, al termine di una bellissima corsa condotta prima da Prosperi poi da Formisano. Nella nuova stagione, con la panchina affidata a Birindelli, Simeoni (nella foto) e compagni (a proposito, il capitano ha festeggiato le 300 presenze in bianconero) stanno lo stesso viaggiando a ritmi eccellenti e nonostante l’organico, in estate, abbia subìto non poche trasformazioni: il girone di andata si è concluso con numeri che, in proiezione, fanno ben sperare in un ‘play off-bis’, anche se l’obiettivo primario della società rimane la salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

