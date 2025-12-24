Aveva solo 34 anni Sebastian Hertner, l’ex difensore dello Stoccarda, del Monaco 1860, del Darmstadt e attuale capitano dell’ETSV Hamburgo in quinta divisione, deceduto oggi in un tragico e inspiegabile incidente. La vittima è precipitata da 70 metri di altezza a causa di un malfunzionamento della seggiovia durante una vacanza sciistica in Montenegro. La tragedia si . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Calcio, addio Sebastian Hertner: l’ex difensore del Monaco è precipitato da un seggiovia

Addio al calciatore tedesco Sebastian Hertner: aveva solo 34 anni - Fatale una caduta da un'altezza di 70 metri nella seggiovia nella stazione sciistica di Savin Kuk, davanti alla moglie. sportal.it