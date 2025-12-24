Calcio addio Sebastian Hertner | l’ex difensore del Monaco è precipitato da un seggiovia
Aveva solo 34 anni Sebastian Hertner, l’ex difensore dello Stoccarda, del Monaco 1860, del Darmstadt e attuale capitano dell’ETSV Hamburgo in quinta divisione, deceduto oggi in un tragico e inspiegabile incidente. La vittima è precipitata da 70 metri di altezza a causa di un malfunzionamento della seggiovia durante una vacanza sciistica in Montenegro. La tragedia si . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
