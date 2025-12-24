Calcio addio Sebastian Hertner | l’ex difensore del Monaco è precipitato da un seggiovia

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva solo 34 anni Sebastian Hertner, l’ex difensore dello Stoccarda, del Monaco 1860, del Darmstadt e attuale capitano dell’ETSV Hamburgo in quinta divisione, deceduto oggi in un tragico e inspiegabile incidente. La vittima è precipitata da 70 metri di altezza a causa di un malfunzionamento della seggiovia durante una vacanza sciistica in Montenegro. La tragedia si . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

calcio addio sebastian hertner l8217ex difensore del monaco 232 precipitato da un seggiovia

© Ildifforme.it - Calcio, addio Sebastian Hertner: l’ex difensore del Monaco è precipitato da un seggiovia

Leggi anche: Precipita da una seggiovia in Montenegro: morto il calciatore tedesco Sebastian Hertner

Leggi anche: Il dramma del calciatore Sebastian Hertner: morto precipitando dalla seggiovia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Calcio in lutto: è morto Sebastian Hertner, precipitato da una seggiovia; Tragedia Sebastian Hertner: è morto precipitando da una seggiovia alta 70 metri, aveva 34 anni. Calcio tedesco in lutto; Lutto nel calcio tedesco: incidente fatale in seggiovia, il difensore Sebastian Hertner muore a 34 anni; Calcio terribile lutto! Muore cadendo nel vuoto dolore atroce.

calcio addio sebastian hertnerAddio al calciatore tedesco Sebastian Hertner: aveva solo 34 anni - Fatale una caduta da un'altezza di 70 metri nella seggiovia nella stazione sciistica di Savin Kuk, davanti alla moglie. sportal.it

calcio addio sebastian hertnerLutto nel calcio tedesco: incidente fatale in seggiovia, il difensore Sebastian Hertner muore a 34 anni - Tragedia in montagna: Sebastian Hertner, calciatore tedesco, perde la vita in un incidente sugli impianti sciistici, lasciando il mondo del calcio sotto choc. notizie.it

calcio addio sebastian hertnerPrecipita dalla seggiovia, morto il calciatore tedesco Sebastian Hertner: aveva 34 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Precipita dalla seggiovia, morto il calciatore tedesco Sebastian Hertner: aveva 34 anni ... tg24.sky.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.