Cagliari mercato in movimento | Luperto può partire idea Dossena per la difesa
Il Cagliari si muove con attenzione in vista del mercato di gennaio, consapevole che la seconda parte della stagione richiederà rinforzi mirati per mantenere equilibrio e solidità. In Sardegna le valutazioni sono già iniziate e uno dei primi dossier riguarda il reparto difensivo, destinato a cambiare volto qualora si concretizzasse una cessione in uscita. Sebastiano Luperto è finito nel mirino della Cremonese, che sta valutando il centrale come rinforzo ideale per il proprio pacchetto arretrato. Un interesse concreto che potrebbe aprire la strada a un addio anticipato del difensore, spingendo il Cagliari a cautelarsi con un’operazione in entrata già nelle prime settimane del nuovo anno. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
