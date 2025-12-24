Cagliari dall’esultanza allo stop | Folorunsho si ferma dopo il gol al Pisa

La domenica di Michael Folorunsho è durata lo spazio di un battito di ciglia, sospesa tra l’esultanza e il dolore. In Cagliari-Pisa, il centrocampista è stato protagonista assoluto nel bene e nel male: prima il gol del pareggio, poi l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo. L’azione del gol e l’impatto con il palo. Al 59’, Folorunsho si è buttato in area con grande generosità, trovando l’incornata giusta per firmare l’1-1. Un gesto atletico istintivo, potente, ma ad alto rischio. Nel completare il movimento, il numero 90 ha colpito violentemente il palo con la gamba destra, riportando un trauma immediato che ha spento l’entusiasmo appena acceso. 🔗 Leggi su Como1907news.com

