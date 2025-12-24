Cagliari come sta Borrelli? Segnali positivi | possibile ritorno già contro il Torino! Gli aggiornamenti

Cagliari, ecco come procede il recupero di Borrelli: indicazioni incoraggianti verso il Torino, le ultimissime La Serie A entra nel vivo anche durante il periodo natalizio, con uno dei turni più intensi della stagione ormai alle porte. Il Cagliari continua a lavorare senza pause in vista della delicata trasferta contro il Torino, valida per la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

