Caffè e paste calde anche in questo Natale l' imprenditore Angelone dona 250 colazioni ai meno fortunati

Tre anni fa ha deciso di fare un dono speciale a chi vive in condizioni di difficoltà nel ricordo della nonna persa da poco, ma quel gesto per l’imprenditore Emidio Angelone, titolare del Cafè del Massimo è diventato un appuntamento immancabile e così anche il 25 dicembre 2025, donerà 250. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Natale a Terni, il ‘Regalo sospeso’: “Gesto di solidarietà dedicato ai bambini meno fortunati”. Annunciate nuove collaborazioni

Leggi anche: Tredici colazioni con favolosi sfornati al caffè

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Rapanello. . Pasta Polpette e Guanciale ¦ Qui trovi tutto, i miei libri e le cose che uso nei video, le magliette. https://linktr.ee/rapanello ¦ Ecco il sito ufficiale gratuito https://www.ziorapa.it/ Vuoi offrirmi un caffè Sostieni le nostre attività al costo di un caffè. S - facebook.com facebook