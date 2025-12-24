Caffè e paste calde anche in questo Natale l' imprenditore Angelone dona 250 colazioni ai meno fortunati

24 dic 2025

Tre anni fa ha deciso di fare un dono speciale a chi vive in condizioni di difficoltà nel ricordo della nonna persa da poco, ma quel gesto per l’imprenditore Emidio Angelone, titolare del Cafè del Massimo è diventato un appuntamento immancabile e così anche il 25 dicembre 2025, donerà 250. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

