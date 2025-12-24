Caffè al fronte Il Natale di guerra anche per gli ucraini in Italia

AGI - Il  caffè solubile, le  barrette energetiche, il  tonno in scatola, pezzi di  Parmigiano Reggiano  e due bottiglie di  olio di oliva.  Oles Horodetskyy, presidente dell’associazione  cristiani ucraini in Italia, ha sistemato il  kit di ‘sopravvivenza’  su una corriera già partita da  Roma  e diretta in  Ucraina. Il cognato Konstiantyn lo riceverà (forse) a  Natale. Il soldato Kostyk (per gli amici) combatte da mesi per difendere la striscia di terra attorno a  Pokrovsk, snodo strategico di trasporto nell’oblast di  Donec’k  (nel sud est del Paese) al centro dell’ offensiva russa. Il quarto Natale di guerra . 🔗 Leggi su Agi.it

