Cade su un sentiero a Sedrina 66enne in ospedale con l’elisoccorso
L’INTERVENTO. Per soccorrerlo, mercoledì 24 dicembre, anche il Soccorso alpino e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Cacciatore cade in montagna e si rompe una gamba: portato in ospedale con l'elisoccorso
Leggi anche: Incidente sulla Via degli Dei, 47enne cade dalla mountain bike. Trasportato in ospedale con l’elisoccorso
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
Cade su un sentiero a Sedrina, 66enne in ospedale con l’elisoccorso - Stava facendo una passeggiata quando sè caduto in un dirupo e poi si è sentito male. ecodibergamo.it
++ CADE IN BICI E SBATTE LA TESTA SUL SENTIERO: SOCCORSO UN 23ENNE ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/cronaca/cade-bici-sbatte-testa-sentiero-soccorso-trieste-20-dicembre- - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.