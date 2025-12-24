Cade con la seggiovia | muore calciatore tedesco 34enne

Calcio tedesco in lutto. E’ morto a 34 anni Sebastian Hertner, ex giocatore di Stoccarda, Monaco 1860 e Schalke 04, che militava nell’ETSV Amburgo, nel campionato di quinta divisione in Germania. Secondo le prime ricostruzioni Hertner è precipitato da una seggiovia che si è staccata nel comprensorio di Savin Kuk, nel Montenegro. La moglie di Hertner, sotto shock dopo aver visto di persona morire il marito, ha riportato la frattura della gamba. Le autorità locali hanno chiuso l’impianto e avviato le indagini di rito. La carriera di Hertner. Sebastian Hertner giocava com e difensore ed era cresciuto nelle giovanili dello Stoccarda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

