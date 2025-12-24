Burro dei supermercati | il test degli esperti boccia una marca famosa

Quando si parla di burro, molti consumatori si affidano istintivamente ai marchi più noti sugli scaffali dei supermercati, convinti che prezzo e fama siano sinonimo di qualità. In realtà, un'analisi approfondita condotta dagli esperti dimostra che non è sempre così. A rivelarlo è una ricerca realizzata nel 2020, ma che resta ancora oggi estremamente attuale per comprendere cosa portiamo davvero in tavola. Lo studio, condotto da Il Salvagente su diversi burri venduti nella grande distribuzione, ha messo a confronto prodotti molto diffusi nelle famiglie italiane, analizzandone composizione, qualità igienica e caratteristiche sensoriali.

