Buon onomastico Adele oggi 24 dicembre | immagini di auguri da condividere sui social

Oggi, 24 dicembre, si celebra l’onomastico di Adele, in ricordo di Santa Adela di Pfalzel, fondatrice del monastero di Pfalzel vicino a Treviri. Un'occasione per condividere immagini e auguri semplici e rispettosi, rendendo omaggio a questa figura storica e religiosa. Qui troverai spunti utili per augurare un buon onomastico a chi porta questo nome, con messaggi sobri e appropriati per i social.

Si festeggia oggi 24 dicembre Sant’ Adela di Pfalzel o Adele, fondatrice e prima badessa del monastero di Pfalzel nei pressi di Treviri; è venerata come santa della Chiesa cattolica. Secondo la tradizione Adele era la figlia del re merovingio Dagoberto e della pricipessa anglosassone Matilde, nipote di San Sigeberto III, sorella di Santa Erminia di di Oehren e nonna di San Gregorio di Utrecht. S. Adela di Pfalzel fondò il monastero di Palatiolum. Dopo la prematura morte del marito, dal quale aveva avuto un figlio, Adela di Pfalzel, sotto la guida spirituale di San Bonifacio, ha dedicato la sua vita alla fede, alla carità impegnandosi attivamente nella diffusione del culto con la fondazione del monastero di Palatiolum, nei pressi di Treviri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

