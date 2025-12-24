Buon compleanno Edwige Fenech Alessandro Pigliacampo

Oggi, 24 dicembre, celebriamo il compleanno di diverse personalità italiane e internazionali, tra cui attori, politici, scienziati e artisti. È un momento per riconoscere il contributo di figure che hanno lasciato un segno nei loro settori. In questa giornata, ricordiamo il valore del loro lavoro e il ruolo che svolgono nella società. Buon compleanno a tutti coloro che festeggiano oggi il loro speciale giorno.

, Giacomo de Feo, Emma Marcegaglia, Anthony Fauci, Franco Panizza, Francesco Saverio Romano, Francantonio Genovese, Ed Miliband, Ricky Martin, Nazzareno Pilozzi, Irene Fornaciari, Luca Sannino, Alex Giorgetti. Oggi 24 dicembre compiono gli anni: Alessandro Pigliacampo, manager; Giacomo de Feo, opinionista, attivista; Anna Maria Ackermann, attrice; Giosetta Fioroni, pittrice; Ettore Frangipane, giornalista, scrittore, disegnatore; Mario Domenico Gerolimetto, dirigente d'azienda, politico; Natalino Gatti, politico; Amedeo Bellini, architetto, storico architettura; Anthony Fauci, immunologo; Ugo Tomeazzi, ex calciatore Inter, Torino, Napoli, Mantova, allenatore; Giorgio Giovannini, magistrato; Luca Lombardi, compositore; Vincenzo Proietti Farinelli, ex calciatore Lazio, allenatore, dirigente.

