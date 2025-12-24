Buen camino recensione | Checco Zalone torna al cinema tra risate e introspezione

La nostra recensione di Buen camino, il nuovo film di Checco Zalone: una commedia familiare sul rapporto tra padre e figlia, tra battute taglienti e scene esilaranti. Buen camino segna il ritorno al cinema di Checco Zalone a cinque anni di distanza dal suo ultimo film Tolo Tolo, campione assoluto d’incassi, e soprattutto il ricongiungimento artistico con Gennaro Nunziante, regista dei maggiori successi dell’attore pugliese. Un ritorno atteso, che riporta in primo piano una delle collaborazioni più riconoscibili della commedia italiana recente, chiamata qui a misurarsi con una storia meno esplosiva sul piano delle gag e più attenta alla costruzione del racconto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

