Buche e canali di scolo mal tenuti Il Comitato scrive a Cecchinelli

Il Comitato ha scritto a Cecchinelli per segnalare le condizioni di alcune strade comunali e della Provinciale, evidenziando la necessità di interventi tempestivi. Le buche e i canali di scolo mal mantenuti rappresentano criticità che richiedono attenzione per garantire sicurezza e funzionalità alle vie di comunicazione. È importante intervenire prontamente per migliorare lo stato delle infrastrutture e prevenire eventuali problemi futuri.

Intervenire sullo stato di diverse strade comunali e risolvere in tempi stretti le varie criticità che insistono sulla Provinciale. Queste le principali richieste, sottoscritte da diversi cittadini, che il comitato Per Castelnuovo Magra ha recentemente inoltrato all'amministrazione Cecchinelli e alla Provincia della Spezia. Manti stradali pieni di buche che durante le piogge diventano sempre più profonde, causando dislivelli pericolosi in grado di determinare plurimi incidenti. Fossi e canali di scolo mal tenuti o stracolmi di materiali stagnanti. Ma anche necessità di posizionare rallentatori per migliorare la sicurezza dei pedoni e non solo.

