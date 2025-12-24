Buche a San Giovanni FdI | In via Milano occore un intervento
A San Giovanni in Marignano, via Milano presenta condizioni di strada deteriorate, con numerose buche che compromettono sicurezza e accessibilità. Fratelli d’Italia richiede un intervento tempestivo per ripristinare le condizioni di sicurezza e migliorare la viabilità nel quartiere. La questione ha suscitato attenzione politica, sottolineando la necessità di interventi immediati per risolvere le criticità evidenziate.
La situazione di via Milano a San Giovanni in Marignano finisce al centro dell’attenzione politica. A denunciarne le gravi criticità e le buche lungo la strada è Fratelli d’Italia, che parla di condizioni ormai insostenibili per la sicurezza e l’ accessibilità urbana. Il manto stradale e i percorsi pedonali "presentano dislivelli – afferma Claudia Montanari, coordinatrice di Fratelli d’Italia –, superfici irregolari e tratti sconnessi che rendono difficoltoso, e in alcuni casi pericoloso, il transito, soprattutto per le persone più fragili". Negli ultimi giorni, secondo quanto segnalato, si sarebbero verificati episodi spiacevoli che avrebbero coinvolto anche persone in sedia a rotelle, "costrette ad affrontare ostacoli che non garantiscono le minime condizioni di sicurezza, con seri rischi per l’incolumità personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Buche a San Giovanni. FdI: In via Milano occore un intervento.
