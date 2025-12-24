Brignone | Ho voglia di allenarmi sugli sci e sto andando per gradi Per le Olimpiadi sono ottimista

Roma – La portabandiera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina Federica Brignone ha fatto tappa all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. L’Azzurra, campionessa del mondo e bronzo a Pechino 2022, sta agevolmente recuperando dall’infortunio avuto e si è sottoposta alle consuete visite mediche, del Protocollo Atleti Probabili Olimpici al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ del Coni. E’ un percorso di avvicinamento ai Giochi, in cui pazienza, fiducia e idee chiare sono fondamentali. “Mi sento bene, ho voglia di iniziare ad allenarmi sugli sci – racconta la sciatrice, come riporta agc-coni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Federica Brignone torna sugli sci, un primo passo verso le Olimpiadi?

Leggi anche: Federica Brignone é tornata sugli sci! Primo passo in campo libero verso le Olimpiadi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Federica Brignone, visite mediche per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Mi sento bene · Sci alpino; Federica Brignone: “C’è poco tempo ma sono positiva. Un conto è sciare, un altro è andare veloce”; Milano Cortina 2026, visite mediche per Brignone: Al Quirinale ho realizzato un sogno; Il Maresciallo Federica Brignone ha giurato.

Federica Brignone scalpita verso Cortina: “Ho voglia di allenarmi su un tracciato” - Brignone è già tornata sugli sci ma ora il prossimo step è provare un vero e proprio tracciato: c’è ... sport.quotidiano.net