Brignone | Ho voglia di allenarmi sugli sci e sto andando per gradi Per le Olimpiadi sono ottimista
Roma – La portabandiera alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina Federica Brignone ha fatto tappa all’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. L’Azzurra, campionessa del mondo e bronzo a Pechino 2022, sta agevolmente recuperando dall’infortunio avuto e si è sottoposta alle consuete visite mediche, del Protocollo Atleti Probabili Olimpici al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ del Coni. E’ un percorso di avvicinamento ai Giochi, in cui pazienza, fiducia e idee chiare sono fondamentali. “Mi sento bene, ho voglia di iniziare ad allenarmi sugli sci – racconta la sciatrice, come riporta agc-coni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
